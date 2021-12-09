Uyuşturucu şüphesiyle takibe alındı, çadırında dinamit lokumları bulundu (2) - Haberler
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Uyuşturucu şüphesiyle takibe alındı, çadırında dinamit lokumları bulundu (2)

Uyuşturucu şüphesiyle takibe alındı, çadırında dinamit lokumları bulundu (2)
Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Haberler | Güncel

TUTUKLANDIZonguldak'ın Ereğli ilçesinde deniz kıyısında kaldığı çadırında dinamit lokumları ele geçirilen A.B., işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde deniz kıyısında kaldığı çadırında dinamit lokumları ele geçirilen A.B., işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Çadırında 17 dinamit lokumu ile 21 fünye bulunan A.B.'nin define aramak için dinamitleri satın aldığını söylediği öğrenildi. Aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu tespit edilen A.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Son Dakika Haberleri

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