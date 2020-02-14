Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

14.02.2020 11:21 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:21
Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

İl ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Y.D. isimli şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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