Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

10.10.2019 17:53

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.



Alınan bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araçla kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan 2 şahıstan bir miktar esrar maddesi ele geçirilmesi üzerine, çalışma başlatılmıştı. Ele geçirilen esrar maddesinin Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bir ikametten dağıtıldığı bilgisine ulaşılması üzerine düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.



Öte yandan, emniyetteki işlemleri akabinde 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen N.S. ve M.Y. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, Y.B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA