Uyuşturucu şüphelisi, tabanca ve pompalı tüfekle yakalandı
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Uyuşturucu şüphelisi, tabanca ve pompalı tüfekle yakalandı

Uyuşturucu şüphelisi, tabanca ve pompalı tüfekle yakalandı ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi, tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu şüphelisi, tabanca ve pompalı tüfekle yakalandı
01.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:41

Uyuşturucu şüphelisi, tabanca ve pompalı tüfekle yakalandı

 

ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi, tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, B.S.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. B.S., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. B.S.'nin evinde ve aracında yapılan aramada 36 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 1520 TL uyuşturucudan elde edildiği düşünülen para, 1 kasatura, 8 mermi ve 9 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

B.S.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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