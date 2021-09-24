UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ, SAKLANDIĞI HALI ARKASINDA YAKALANDI - Haberler
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UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ, SAKLANDIĞI HALI ARKASINDA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden M.D., evde halının arkasına saklanırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından yakalama kararı bulunan 10 şüpheli için eş zamanlı operasyon düzenledi. Kocasinan ve Melikgazi ilçesindeki adreslere yapılan baskınlarda 7 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden M.D., evde halının arkasına gizlenirken yakalandı. Bu anlar, kameraya da yansırken, emniyette sorgusu tamamlanan 7 şüpheli, sağlık kontrolü için devlet hastanesi adli tabipliğe getirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ, SAKLANDIĞI HALI ARKASINDA YAKALANDI

UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ, SAKLANDIĞI HALI ARKASINDA YAKALANDI

UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ, SAKLANDIĞI HALI ARKASINDA YAKALANDI

UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ, SAKLANDIĞI HALI ARKASINDA YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Adliye idari işler müdürü, 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp sattı

Adliye idari işler müdürü, 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp sattı
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Haber: UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ, SAKLANDIĞI HALI ARKASINDA YAKALANDI - Haberler
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