Uyuşturucu Şüphelisi Pompalı Tüfekle Yakalandı
KAYSERİ'de S.T. (34), uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.
KAYSERİ'de S.T. (34), uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin otomobilinde, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız 2 pompalı tüfek ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyon kapsamında S.T., yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve otomobilinde, 5 gram metamfetamin, ruhsatsız 2 pompalı tüfek, 45 pompalı tüfek fişeği, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan folyo ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
- Kayseri