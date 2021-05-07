Son dakika! UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ POLİSE, 'ZEKİ MÜREN DE BİZİ GÖREBİLECEK Mİ' DEDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika! UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ POLİSE, 'ZEKİ MÜREN DE BİZİ GÖREBİLECEK Mİ' DEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre AKSARAY'da, polis denetimlerde durdurduğu otomobildeki kısıtlamayı ihlal eden 3 kişinin hareketlerinden şüphelenerek, araçta arama yaptı.

AKSARAY'da, polis denetimlerde durdurduğu otomobildeki kısıtlamayı ihlal eden 3 kişinin hareketlerinden şüphelenerek, araçta arama yaptı. Aramada 8 gram esrar ele geçiren polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Afgan Omit C. (19), polise Vizontele filminde Cem Yılmaz'ın repliği Peki, Zeki Müren de bizi görebilecek mi dedi. Polis, zanlıya cevap vermedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tam kapanma nedeniyle kentin farklı yerlerinde denetim noktaları oluşturdu. Pamucak Mahallesi'ndeki kontrol noktasında 68 ACC 550 plakalı otomobili durduran polis, araçtaki Levent K (25), Yasin A. (32) ile Omit C.'ye izin belgelerini sordu. İzin belgeleri olmayan kişilerin durumundan şüphelenen polis, araçta arama yaptı. Aramada 8 gram esrar ele geçirilirken, 3 kişiye kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150'şer TL ceza uygulandı.

Otomobilde bulunan esrar nedeniyle gözaltına alınan 3 kişiden Afganistan uyruklu Omit C., polis aracına bindirildiği sırada Vizontele filminde Cem Yılmaz'ın repliği olan Peki, Zeki Müren de bizi görebilecek mi dedi. Polisin cevap vermediği Omit C., bu kez gazetecilere dönüp, Çekme abi, sanki terörist miyiz Alt tarafı bir kısıtlamaya uymadık dedi.

Son dakika! UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ POLİSE, 'ZEKİ MÜREN DE BİZİ GÖREBİLECEK Mİ' DEDİ
Son dakika! UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ POLİSE, 'ZEKİ MÜREN DE BİZİ GÖREBİLECEK Mİ' DEDİ
Son dakika! UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ POLİSE, 'ZEKİ MÜREN DE BİZİ GÖREBİLECEK Mİ' DEDİ
Son dakika! UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ POLİSE, 'ZEKİ MÜREN DE BİZİ GÖREBİLECEK Mİ' DEDİ
Son dakika! UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ POLİSE, 'ZEKİ MÜREN DE BİZİ GÖREBİLECEK Mİ' DEDİ
Son dakika! UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ POLİSE, 'ZEKİ MÜREN DE BİZİ GÖREBİLECEK Mİ' DEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Antonio Guterres
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Töre Ali Tandoğan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ POLİSE, 'ZEKİ MÜREN DE BİZİ GÖREBİLECEK Mİ' DEDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 13:37:38. #1.15#

title