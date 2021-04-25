KAYSERİ UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ POLİSE TESLİM OLMAMAK İÇİN İNTİHARA KALKIŞTI
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KAYSERİ UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ POLİSE TESLİM OLMAMAK İÇİN İNTİHARA KALKIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan Levent D. (40), eve gelen polise teslim olmamak için 6 katlı binanın yangın merdivenine çıkıp, intihar girişiminde bulundu.

KAYSERİ'de, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan Levent D. (40), eve gelen polise teslim olmamak için 6 katlı binanın yangın merdivenine çıkıp, intihar girişiminde bulundu. Başına kiremit vurarak kendini yaralayan Levent D., arkadaşının ikna etmesi sonucu polise teslim oldu.

Olay, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Gülhan Sokak Huzur Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, polis 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan Levent D.'nin evine gelerek gözaltına almak istedi. Ancak, kapıyı açmayan Levent D., ikinci kattaki evin arka odasından yangın merdivenine çıktı. 6 katlı apartmanın en üst katına çıkan Levent D., yangın merdivenin üzerine çıkıp, çatı sacını tutarak intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Levent D.'yi bulunduğu yerden inmesi için çalışma başlattı. Ancak, Levent D., polisin ikna çalışmalarına kiremit atarak karşılık verdi. Bu sırada, Levent D.'nin birlikte yaşadığı annesi ve kardeşi uzun süre gözyaşı döktü. Yaklaşık 1,5 saat yangın merdiveni üzerinde duran Levent D. çağırılan bir arkadaşının ikna etmesi neticesinde bulunduğu yerden indi. Kendi başına kiremit vurduğu için yaralanan Levent D. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, mahalle sakinleri yasağa rağmen sokağa çıkarak olayı cep telefonları ile kaydetti.

KAYSERİ UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ POLİSE TESLİM OLMAMAK İÇİN İNTİHARA KALKIŞTI
KAYSERİ UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ POLİSE TESLİM OLMAMAK İÇİN İNTİHARA KALKIŞTI
KAYSERİ UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ POLİSE TESLİM OLMAMAK İÇİN İNTİHARA KALKIŞTI
KAYSERİ UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ POLİSE TESLİM OLMAMAK İÇİN İNTİHARA KALKIŞTI
KAYSERİ UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ POLİSE TESLİM OLMAMAK İÇİN İNTİHARA KALKIŞTI
KAYSERİ UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ POLİSE TESLİM OLMAMAK İÇİN İNTİHARA KALKIŞTI
KAYSERİ UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ POLİSE TESLİM OLMAMAK İÇİN İNTİHARA KALKIŞTI
KAYSERİ UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ POLİSE TESLİM OLMAMAK İÇİN İNTİHARA KALKIŞTI
KAYSERİ UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ POLİSE TESLİM OLMAMAK İÇİN İNTİHARA KALKIŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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