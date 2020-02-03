Uyuşturucu şüphelisi kadın: Çocuklarım var, çekmeyin (2)
2 TUTUKLAMA, KADINLAR SERBESTZonguldak'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüpheliler, ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
03.02.2020 17:13 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:13
2 TUTUKLAMA, KADINLAR SERBEST
Zonguldak'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüpheliler, ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Ö.Ç. ve Y.K., tutuklanırken, B.K. ve Y.K. adlı kadınlar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA