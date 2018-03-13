Uyuşturucu Şüphelisi İkinci Kez Yakalandı

Samsun'da, daha önce uyuşturucu suçundan 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü üzerinde uyuşturucu ile yakalandı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde şüphelendikleri Yaşar Coşar'ın üzerinde yaptıkları aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Zanlıyı Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünden geçiren ekipler, Coşar'ın "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçundan 10 ay hapis cezası olduğunu ve arandığını belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinden sonra mahkemeye çıkarılan Coşar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.