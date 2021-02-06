Uyuşturucu şüphelisi, içiçi olduğunu öne sürüp gazetecileri tehdit etti (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, sobanın içerisine uyuşturucu madde, sahte döviz ve Türk lirasının ele geçirildiği operasyonda adliyeye sevk edilen şüpheliler C.P., D.S. ve U.T. savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, sobanın içerisine uyuşturucu madde, sahte döviz ve Türk lirasının ele geçirildiği operasyonda adliyeye sevk edilen şüpheliler C.P., D.S. ve U.T. savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüpheliler C.P., D.S. ve U.T. nöbetçi sulh ceza hakimine ifade vermelerinin ardından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'parada sahtecilik' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN