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Uyuşturucu şüphelisi halının arkasından çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu şüphelisi halının arkasından çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonda, araması bulunan 7 kişi yakalanırken, şüphelilerden biri halının arkasında gizlenirken bulundu.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonda, araması bulunan 7 kişi yakalanırken, şüphelilerden biri halının arkasında gizlenirken bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ' Uyuşturucu Madde Ticareti ve Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan yakalama kararı bulunan 10 şahıs için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, şahıslardan biri de saklandığı halının arkasından çıktı. Ayrıca operasyonda hırsızlık suçundan aranması bulunan S.S.Ç. isimli şahıs da yakalandı.

Operasyonda yakalanan şahıslar, gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Şahıslardan bazıları kendilerini görüntüleyen gazetecilere; "Yakışıklı çek" diye seslendi. - KAYSERİ

Uyuşturucu şüphelisi halının arkasından çıktı

Uyuşturucu şüphelisi halının arkasından çıktı

Uyuşturucu şüphelisi halının arkasından çıktı

Uyuşturucu şüphelisi halının arkasından çıktı

Uyuşturucu şüphelisi halının arkasından çıktı

Uyuşturucu şüphelisi halının arkasından çıktı

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