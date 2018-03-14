Uyuşturucu Şüphelisi Aynı Suçtan İkinci Kez Yakalandı

Samsun'da, daha önce uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, aynı suçtan tekrar yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Uğur A'nın (33) ikametinde aynı suçun işlendiğini belirledi.

İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla tekrar serbest bırakıldı.