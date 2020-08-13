Uyuşturucu şüphelisi adliyede Uyuşturucu şüphelisi adliyede Eskişehir'de düzenlenen operasyonla uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası ile gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu şüphelisi adliyede

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de düzenlenen operasyonla uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası ile gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir'de satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı Aldı. Konu üzerine çalışma başlatan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ekipler, satmak için uyuşturucu getiren S.B.'yi kullandığı otomobil içerisinde yakaladı. Zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada, 106 gram esrar ile 20 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA