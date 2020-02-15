Uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs yakalandı

15.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 15.02.2020 09:47

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 5 şüpheli şahıs yakalandı.



Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda Eyüboğlu, Ertuğrulgazi ve Hoşgör mahallelerinde bir miktar metamfetamin maddesi, Ocaklar Mahallesi'nde bir parça Jameika maddesi, Beyazlar Mahallesi'nde bir parça esrar maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili 5 şüpheli şahıs yakalandı.



Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA