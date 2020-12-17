Uyuşturucu şüphelilerinin bulunduğu otomobil duvara çarptı: 2 yaralı
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Uyuşturucu şüphelilerinin bulunduğu otomobil duvara çarptı: 2 yaralı

17.12.2020 23:30 | Son Güncelleme: 17.12.2020 23:34
Uyuşturucu şüphelilerinin bulunduğu otomobil duvara çarptı: 2 yaralı

KIRIKKALE'de, polisin 'dur' uyarısına uymayan kişilerin bulunduğu otomobil, yaşanan kovalamaca sonucu bir evin duvarına çaptı.

KIRIKKALE'de, polisin 'dur' uyarısına uymayan kişilerin bulunduğu otomobil, yaşanan kovalamaca sonucu bir evin duvarına çaptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, narkotik suçlar nedeniyle arandığı belirlenen otomobilden bir miktar uyuşturucu madde çıktı.

Kent merkezi Yuva Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, narkotik suçlar nedeniyle aranan 06 DK 6638 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ikazına uymayan sürücü E.Y. olay yerinde kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin bir süre kovaladığı otomobil, 2416'ncı Sokak'ta önce telefon direğine, ardından da bir evin duvarına çarparak durdu. Kazada, E.Y. ile beraberindeki H.A. yaralandı. yaralanan 2 kişi gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince otomobilde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


Uyuşturucu şüphelilerinin bulunduğu otomobil duvara çarptı: 2 yaralı
Uyuşturucu şüphelilerinin bulunduğu otomobil duvara çarptı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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