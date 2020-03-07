Uyuşturucu şüphelileri tutuklandı
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen uyuşturucu operasyonda yakalanan 9 şüpheli şahıs arasında bulunan ve bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilen M.A.Y., M.K. ve K.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen uyuşturucu operasyonda yakalanan 9 şüpheli şahıs arasında bulunan ve bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilen M.A.Y., M.K. ve K.D isimli 3 şüphelinin, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu kapsamında sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandığı ve cezaevine teslim edildiği bildirildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA