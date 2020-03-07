Uyuşturucu şüphelileri tutuklandı

Uyuşturucu şüphelileri tutuklandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen uyuşturucu operasyonda yakalanan 9 şüpheli şahıs arasında bulunan ve bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilen M.A.Y., M.K. ve K.

07.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:14
Uyuşturucu şüphelileri tutuklandı

İl ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen uyuşturucu operasyonda yakalanan 9 şüpheli şahıs arasında bulunan ve bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilen M.A.Y., M.K. ve K.D isimli 3 şüphelinin, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu kapsamında sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandığı ve cezaevine teslim edildiği bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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