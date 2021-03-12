Uyuşturucu şüphelileri, polisin üzerine otomobili sürüp, 1 kişiyi yaraladı
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Uyuşturucu şüphelileri, polisin üzerine otomobili sürüp, 1 kişiyi yaraladı

12.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:15
Uyuşturucu şüphelileri, polisin üzerine otomobili sürüp, 1 kişiyi yaraladı

Uyuşturucu şüphelileri, polisin üzerine otomobili sürüp, 1 kişiyi yaraladıANKARA'da, park halindeki otomobilde uyuşturucu kullanırken suç üstü yapılan 2 kişi, polislerin üzerine aracı sürüp, kaçmaya çalıştı.

Uyuşturucu şüphelileri, polisin üzerine otomobili sürüp, 1 kişiyi yaraladı

ANKARA'da, park halindeki otomobilde uyuşturucu kullanırken suç üstü yapılan 2 kişi, polislerin üzerine aracı sürüp, kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, 1 kilometre ileride kovalamaca sonucu yakalanırken, olay cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Etimesgut ilçesindeki akaryakıt istasyonunda işletme müdürü Sedat K., geçen salı günü istasyonun arka tarafındaki otoparkta park halindeki otomobilin içinde sürücü ve yanındaki kadının uyuşturucu aldığını fark edince polise haber verdi. Gelen sivil polis ekipleri, sürücü T.A. ile arkadaşı M.N.Y'nin araçtan inmesini istedi. Ancak T.A., kapı ve camlarını kilitlediği aracı çalıştırıp hareket ettirdi. Cep telefonuyla saniye saniye görüntülenen olayda polisler, silahlarını çekip, otomobilin önüne geçerek, sürücünün durmasını istedi. T.A.'nın aracı durdurmaması üzerine başka bir polis, ekip aracıyla şüphelilerin bulunduğu otomobilin önünü kesti. Ancak T.A. önce geri manevra yapıp, sonra tekrar ileri hareket ederek öndeki ekip aracı ve park halindeki başka bir araca çarpıp kaçtı. Bu sırada park halindeki iki otomobilin arasında kalan işletme müdürü emekli polis memuru Sedat K. yaralandı. Yaralı işletme müdürü hastaneye kaldırılırken, 1 kilometre ileride durdurulan otomobilde T.A. ile M.N.Y. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILART.A.'nın 2'si uyuşturucu olmak üzere toplam 24, M.N.Y'nin ise 2 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sedat K. "Onların arabada bir şeyler yaptığını görünce ihbarda bulundum. Daha sonra polisler geldi ve onları yakalamaya çalıştılar. Bunlar da kaçmaya çalıştı. O sırada polis arabayla önlerini kesti; ama durmadılar. Polisin üzerine sürüp araçlara çarptılar. O sırada ben de arabaların arasındaydım ve ayağımdan yaralandım. Bir süre sonra polisler onları yakaladı" dedi.

Uyuşturucu şüphelileri, polisin üzerine otomobili sürüp, 1 kişiyi yaraladı
Uyuşturucu şüphelileri, polisin üzerine otomobili sürüp, 1 kişiyi yaraladı
Uyuşturucu şüphelileri, polisin üzerine otomobili sürüp, 1 kişiyi yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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