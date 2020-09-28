Uyuşturucu şüphelileri, çakmak görünümlü hassas teraziyle yakalandı
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Uyuşturucu şüphelileri, çakmak görünümlü hassas teraziyle yakalandı

28.09.2020 12:01 | Son Güncelleme: 28.09.2020 12:05
Uyuşturucu şüphelileri, çakmak görünümlü hassas teraziyle yakalandı

OSMANİYE'de jandarmanın uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

OSMANİYE'de jandarmanın uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise çakmak görünümlü hassas terazi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'ten temin edilen uyuşturucu maddenin Osmaniye'de piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bahçe ilçesi D-400 karayolu üzerinde uygulama yapan ekipler, Aslanlıbel mevkiinde şüphelilerin kullandığı aracı durdurarak arama yaptı. Otomobil içerisinde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 37 gram eroin, 50 gram metamfetamin ve 1 çakmak görünümlü hassas terazi ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen Ö.Ö., N.G. ve M.A. tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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