Uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Haber
Jandarma, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

06.04.2020 20:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:44
Uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.'yi (63) yaptıkları takip sonucu yakalayarak gözaltına aldı. A.T., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi Haber
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi
Trump'ın koronavirüs önerisi Beyaz Saray'ı ikiye böldü Haber
Trump'ın koronavirüs önerisi Beyaz Saray'ı ikiye böldü
İtalya ve İspanya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den yardım istedi Haber
İtalya ve İspanya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den yardım istedi
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haber
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
Koronanın merkez üssü ABD'de ölü sayısı kritik eşiği aştı Haber
Koronanın merkez üssü ABD'de ölü sayısı kritik eşiği aştı
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı Haber
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı
86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi
86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi
Soylu'dan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Soylu'dan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı
Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı
Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular
Uzmanlar, 'Koronavirüs havadan bulaşıyor' iddiasını yalanladı: Kanıt yok
Uzmanlar, "Koronavirüs havadan bulaşıyor" iddiasını yalanladı: Kanıt yok
Real Madrid'in ardından Juventus da Pogba için devreye girdi
Real Madrid'in ardından Juventus da Pogba için devreye girdi
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber taburcu oldu
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber taburcu oldu
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Dolar haftanın ilk gününde kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar haftanın ilk gününde kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Polis memurunun hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasında!
Polis memurunun hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasında!
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
Siirt'te 2 köy ve 3 mezra, koronavirüs karantinasına alındı
Siirt'te 2 köy ve 3 mezra, koronavirüs karantinasına alındı
Haftalık burç yorumları 6 - 12 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 6 - 12 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz
Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz
G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı Fortuna Sittard istiyor
G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı Fortuna Sittard istiyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Polat Şeyma Subaşı Haluk Levent Esra Balamir
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Bülent Uygun Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Daha Fazla Nisan Polis Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: Uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 22:22:21. #1.15#
title