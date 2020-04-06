Uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.
06.04.2020 20:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:44
Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.'yi (63) yaptıkları takip sonucu yakalayarak gözaltına aldı. A.T., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA