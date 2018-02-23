Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezası Bulunan Şahıs Uyuşturucuyla Yakalandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 8 ayrı suçtan da aranan genç, polisin kovalamacası sonucu uyuşturucu maddelerle yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ayrı suçtan aranan ve hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 yaşındaki Cihat Y.'yi takibe aldı. İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde kendisini takip eden narkotik polisini görünce kaçmaya başlayan Cihat Y. kovalamaca sonucu yakalandı. Cihat Y.'nin üzerinden 50 gram, evinde yapılan aramada ise 265 gram daha olmak üzere toplam 315 gram bonzai ele geçirildi. Yapılan araştırma sonucu silahla tehdit, basit yaralama, 6136 SKM, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet, 2 ayrı uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere 8 suçtan aranan, ayrıca uyuşturucu ticaretinden de 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıkan Cihat Y., polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Cihat Y., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN