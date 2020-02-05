Uyuşturucu suçundan gözaltına alındı
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Uyuşturucu suçundan gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu suçundan aranan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

05.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:32
Uyuşturucu suçundan gözaltına alındı

'da uyuşturucu suçundan aranan bir kişi tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçundan arandığı iddia edilen H.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı.


Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.Ş. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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