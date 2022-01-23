Uyuşturucu suçundan aranan zanlı, Salihli'de yolcu otobüsünde yakalandı - Haberler
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Uyuşturucu suçundan aranan zanlı, Salihli'de yolcu otobüsünde yakalandı

Uyuşturucu suçundan aranan zanlı, Salihli'de yolcu otobüsünde yakalandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu ticaretinden aranan kişi, şehirler arası yolcu otobüsünde gözaltına alındı.

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu ticaretinden aranan kişi, şehirler arası yolcu otobüsünde gözaltına alındı.

Salihli İlçe Jandarma ekipleri, yapılan yol uygulamasında Sart Mahallesi'nde şehirler arası otobüsü durdurdu.

Yolculardan H.G'nin (35) uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan arandığı belirlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan H.G, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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