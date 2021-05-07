Uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı
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Uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı

Uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bitlis'te uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçlarından aranan şahıs yakalandı.

Bitlis'te uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçlarından aranan şahıs yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan aranan R.K.isimli şüphelinin yakalandığı bildirildi. Yapılan açıklamada yakalanan şüpheli, cezaevine teslim edilmek üzere adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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