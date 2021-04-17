Uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı

Uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bitlis'in Tatvan ilçesinde uyuşturucu suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs ekiplerin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde uyuşturucu suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs ekiplerin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan'da uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan aranan şahsın yakalandığı bildirildi. Açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, Tatvan ilçemizde uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan C.A.isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Nikos Dendias Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Nur Sürer Ebru Şallı Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Arda Turan Mesut Özil Ersun Yanal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rus Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 20:54:17. #1.14#

title