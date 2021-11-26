Uyuşturucu suçundan adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı - Haberler
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Uyuşturucu suçundan adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu suçundan adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı

Adıyaman'da, satmak istediği uyuşturucularla birlikte yakalanan ve kucağındaki çocuğuyla birlikte adliyeye sevk edilen kadın, tutuklandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, satmak istediği uyuşturucularla birlikte yakalanan ve kucağındaki çocuğuyla birlikte adliyeye sevk edilen kadın, tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadelede çalışmaları kapsamında Adıyaman'a uyuşturucu madde getiren aracı il merkezi girişinde durdurmuştu.

Polis ekiplerince araç içerisinde 4 parça halinde 13.15 gram metamfetamin, 2 parça halinde 5.20 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 2 adet ecstasy hap ele geçirilmiş araçta bulunan E.E., isimli kadın ile Y.Ç., isimli şahsı gözaltına almıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan her iki şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edilmişti. Adıyaman Adliyesine sevk edilirken kucağındaki çocuk ile gelen E.E., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Y.Ç., isimli şahıs ise yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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