Uyuşturucu suçundan 9 yıl 9 hapsi bulunan şahıs tutuklandı
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Uyuşturucu suçundan 9 yıl 9 hapsi bulunan şahıs tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:46
Uyuşturucu suçundan 9 yıl 9 hapsi bulunan şahıs tutuklandı

'da uyuşturucu suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir kişi tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, "" suçundan hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.N.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen F.N.K., adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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