Uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
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Uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir kişi tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir kişi tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, yargılandığı mahkeme tarafından uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan S.Ç. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.Ç., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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