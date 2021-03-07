Uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan şahıs yakalandı
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Uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan şahıs yakalandı

07.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:10
Uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı mahkemece uyuşturucu ticareti suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan T.A.'yı İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. T.A. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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