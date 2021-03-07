Uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan şahıs yakalandı
07.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:10
Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.
Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı mahkemece uyuşturucu ticareti suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan T.A.'yı İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. T.A. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı