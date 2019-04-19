Uyuşturucu Suçunda Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

Uyuşturucu Suçunda Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu Suçunda Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da yargılandığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan E.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen E.K. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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