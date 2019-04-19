Uyuşturucu Suçunda Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da yargılandığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan E.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen E.K. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA