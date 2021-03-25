Uyuşturucu suçlaması ile 19 kişiye işlem yapıldı, 22 bin TL para cezası kesildi

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 19 şahsa çeşitli suçlardan 22 bin TL idari para cezası kesildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirdi. Son 7 gün içerisinde yapılan operasyonlarda 5.11 gram metamfetamin, 6.66 gram sentetik kannabinoid, 2 bin 902 adet sentetik ecza hap, 1.92 gram skunk, 22.06 gram Kokain, 4.80 gram esrar,1 adet narkotik madde kullanmaya yarayan aparatele geçirildi. Operasyonlarda 19 şahıs hakkında işlem yapıldı. Şahıslardan 1'i hakkında alkollü araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, ehliyetsiz şekilde araç kullanmaktan sürücü ve araç sahibine 5 bin 396 TL, dur ihtarına uymamaktan 314 TL olmak üzere toplamda 8 bin 408 lira idari para cezası uygulandı. 2 şahsa ise uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan dolayı 13 bin 818 TL idari para cezası uygulanmış olup, şahıs trafiği tehlikeye düşürmekten dolayı adli işlemler için mıntıka Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı