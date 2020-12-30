Son dakika haberi | Uyuşturucu sevkiyatından görüntü paylaşan 3 kişi, operasyonla yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Uyuşturucu sevkiyatından görüntü paylaşan 3 kişi, operasyonla yakalandı

30.12.2020 15:58 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:23
Son dakika haberi | Uyuşturucu sevkiyatından görüntü paylaşan 3 kişi, operasyonla yakalandı

Son dakika gündem haberi: İSTANBUL'dan Ankara'ya otomobille uyuşturucu madde getirirken video çekip, sosyal medyada paylaşan 3 şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alındı.

İSTANBUL'dan Ankara'ya otomobille uyuşturucu madde getirirken video çekip, sosyal medyada paylaşan 3 şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, 1 kilo bonzai ele geçirildi.

İstanbul'dan Ankara'ya otomobille sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi getiren 3 şüpheli, yolda kendilerini ve uyuşturucuyu cep telefonu kamerasıyla çekerek, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Şüphelilerin hesaplarını takip eden narkotik polisi, Ankara girişinde operasyon düzenledi. Araçları durdurulan Muhammed G., Tolga Ü. ve Serkan Ş. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, 1 kilo bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için de toplam 9 bin 450 TL ceza uygulandı.

BAŞKENTTE YILBAŞI ÖNCESİ OPERASYONÖte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimlerini artırdı. Bu kapsamda dün il genelinde yapılan denetimlerde 16 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilirken, 7'si de işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Denetimlerde 17,65 gram eroin, 125 captagon, 818 ecstasy, 1 kilo 5 gram metamfetamin, 1 kilo bonzai, 105 gram afyon sakızı, 3 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 870 TL ele geçirildi.

Son dakika haberi | Uyuşturucu sevkiyatından görüntü paylaşan 3 kişi, operasyonla yakalandı
Son dakika haberi | Uyuşturucu sevkiyatından görüntü paylaşan 3 kişi, operasyonla yakalandı
Son dakika haberi | Uyuşturucu sevkiyatından görüntü paylaşan 3 kişi, operasyonla yakalandı
Son dakika haberi | Uyuşturucu sevkiyatından görüntü paylaşan 3 kişi, operasyonla yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Samet Aybaba Cüneyt Çakır Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Erkek Maltepe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Uyuşturucu sevkiyatından görüntü paylaşan 3 kişi, operasyonla yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 16:39:37. #1.14#
title