Uyuşturucu sevkiyatına 'Narkotik' engeli
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uyuşturucu sevkiyatına 'Narkotik' engeli

- Uyuşturucu sevkiyatına 'Narkotik' engeli Kovalamaca sonucu 3 şüpheli yakalandı, araçtan atılan yaklaşık 1 kilogram bonzai ele geçirildi Bursa'dan Eskişehir'e uyuşturucu sevkıyatı yapan şüpheliler polis ekiplerince yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

24.06.2020 12:22 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:28

- Uyuşturucu sevkiyatına 'Narkotik' engeli

Kovalamaca sonucu 3 şüpheli yakalandı, araçtan atılan yaklaşık 1 kilogram bonzai ele geçirildi

ESKİŞEHİR - Bursa'dan Eskişehir'e uyuşturucu sevkıyatı yapan şüpheliler polis ekiplerince yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Ekipler, şüphelilerin araçtan yol kenarına attığı yaklaşık 1 kilogram bonzai maddesini de ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak, Bursa'dan Eskişehir istikametine gelirken, trafik kontrol noktasında şüphelenilen bir araç polis ekiplerince durdurulmak istendi. Ekiplerin 'dur' ikazına uymayan şüpheliler, araçlarıyla kaçmaya başladı. Bu esnada polis ekipleri de, şüphelilerin bulunduğu aracı takibe aldı. Bir süre devam eden kovalamacada, Batıkent istikametinde 1'i kadın toplam 3 şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Ayrıca kovalamaca esnasında, şüphelilerin araçtan yol kenarına attığı tespit edilen 958 gram bonzai de polis tarafından ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

Öte yandan gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu sevkiyatına 'Narkotik' engeli

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu Haber
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada! Haber
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken 'kırmızı kravat' detayı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
AK Parti 34 maddelik yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
AK Parti 34 maddelik yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı
Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
2 bin yıllık mezarı tahrip edenler defineciler suçüstü yakalandı
2 bin yıllık mezarı tahrip edenler defineciler suçüstü yakalandı
Şevket Çoruh'a ait olan baba Sahne Tiyatrosu'nun çatısına yıldırım düştü
Şevket Çoruh'a ait olan baba Sahne Tiyatrosu'nun çatısına yıldırım düştü
Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada
Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara...
Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşe pusu kurup kurşun yağdırdı
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşe pusu kurup kurşun yağdırdı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Safiye Soyman Mehmet Ali Erbil Nuri Bilge Ceylan
Spor Alper Ulusoy Yılmaz Vural Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Uyuşturucu sevkiyatına 'Narkotik' engeli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 13:05:49. #1.15#
title