Uyuşturucu sevkiyatına 'Narkotik' engeli
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Uyuşturucu sevkiyatına 'Narkotik' engeli

Bursa'dan Eskişehir'e uyuşturucu sevkıyatı yapan şüpheliler polis ekiplerince yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Uyuşturucu sevkiyatına 'Narkotik' engeli
24.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:26

Bursa'dan Eskişehir'e uyuşturucu sevkıyatı yapan şüpheliler polis ekiplerince yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Ekipler, şüphelilerin araçtan yol kenarına attığı yaklaşık 1 kilogram bonzai maddesini de ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak, Bursa'dan Eskişehir istikametine gelirken, trafik kontrol noktasında şüphelenilen bir araç polis ekiplerince durdurulmak istendi. Ekiplerin 'dur' ikazına uymayan şüpheliler, araçlarıyla kaçmaya başladı. Bu esnada polis ekipleri de, şüphelilerin bulunduğu aracı takibe aldı. Bir süre devam eden kovalamacada, Batıkent istikametinde 1'i kadın toplam 3 şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Ayrıca kovalamaca esnasında, şüphelilerin araçtan yol kenarına attığı tespit edilen 958 gram bonzai de polis tarafından ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

Öte yandan gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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