Uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 kişi tutuklandı

Uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Eskişehir'e araçla uyuşturucu madde sevkiyatı yaparken yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Eskişehir'e araçla uyuşturucu madde sevkiyatı yaparken yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente uyuşturucu madde girişini önlemeye yönelik çalışma yaptı. Eskişehir'e bir araçta uyuşturucu madde getirileceğine yönelik bilgi alan ekipler, söz konusu aracın plakasını tespit ederek Batıkent Mahallesi'nden kente giriş yaptığı esnada durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 116,47 gram bonzai, 65,38 gram metamfetamin ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan T.V., F.E. ve S.E., isimli 3 kişi gözaltına alındı. Haklarında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçu kapsamında işlem yapılan ve ardından adliyeye sevk edilen 3 şahısta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Ali Furkan Çetiner/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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