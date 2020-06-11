Uyuşturucu sevkiyatı otogarda bitti
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Uyuşturucu sevkiyatı otogarda bitti

Adana'da otogarda 5 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirilen biri kadın iki zanlı tutuklandı.

Uyuşturucu sevkiyatı otogarda bitti
11.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:25

Adana'da otogarda 5 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirilen biri kadın iki zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep'ten Adana'ya gelen bir otobüste bulunan Veysel I. (20) ile Zelal A.'nın (23) şehre uyuşturucu hap getireceği bilgisine ulaştı.

Polis bu bilgi üzerine Adana Otogarı'na giderek otobüsün gelmesini bekledi. Otobüs geldiğinde ise iki zanlıyı yakalayan polis savcılıktan alınan izinle arama başlattı. Yapılan aramalarda şahısların bagajından 5 bin 360 uyuşturucu hap çıktı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürdü. Zanlılar ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Bu arada, narkotik polisi başka bir operasyonda da torbacılık yaptığı öne sürülen 3 zanlıyı da yakalayıp adliyeye sevk etti. - ADANA

Kaynak: İHA

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