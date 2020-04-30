Uyuşturucu serasına operasyon kamerada
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Uyuşturucu serasına operasyon kamerada

Uyuşturucu serasına operasyon kamerada Adana polisi, serada yetiştirilen ve boyu 2.5 metreye ulaşan 4 bin 710 kök Hint Keneviri ele geçirdi Polisin olayla ilgili gözaltına aldığı 2 zanlıdan biri tutuklandı Adana polisi serada yetiştirilen ve boyu 2.

Uyuşturucu serasına operasyon kamerada
30.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:14

Uyuşturucu serasına operasyon kamerada

Adana polisi, serada yetiştirilen ve boyu 2.5 metreye ulaşan 4 bin 710 kök Hint Keneviri ele geçirdi

Polisin olayla ilgili gözaltına aldığı 2 zanlıdan biri tutuklandı

ADANA - Adana polisi serada yetiştirilen ve boyu 2.5 metreye ulaşan 4 bin 710 kök Hint Keneviri ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Havutlu Mahallesinde sera haline getirilen bir yerde Hint Keneviri yetiştiriliği bilgisi edindi. Sera yapılan alana giden polis ekipleri, boyları 40 santim ve 2.5 metre arasında değişen 4 bin 710 kök Hint Keneviri ele geçirdi. Polis, kenevirleri yetiştirdiği ileri sürülen Kenan A. ve Remzi İ.'yi gözaltına alarak kenevire de el koydu. Emniyete getirilen zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Kenan A. tutuklanırken Remzi İ. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Uyuşturucu serasına operasyon kamerada

Kaynak: İHA

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