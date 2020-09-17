Son dakika haberi: Uyuşturucu serasına dönüştürülen fabrikaya baskın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Uyuşturucu serasına dönüştürülen fabrikaya baskın

Son dakika haberleri: Uyuşturucu serasına dönüştürülen fabrikaya baskınBURSA'da polis ekiplerinin fabrikaya düzenlediği operasyonda uyuşturucu yetiştirmek için kurulmuş sera düzeneği ele geçirildi.

17.09.2020 07:59 | Son Güncelleme: 17.09.2020 08:07

Uyuşturucu serasına dönüştürülen fabrikaya baskın

BURSA'da polis ekiplerinin fabrikaya düzenlediği operasyonda uyuşturucu yetiştirmek için kurulmuş sera düzeneği ele geçirildi. Uyuşturucu serasına dönüştürülen fabrikada 2 metre boyunda 430 kök hint keneviri ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kentte üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ortak ekip oluşturdu. Harekete geçen ekipler seyyar esnaf gibi geldikleri mahallede araştırma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda bölgede fiziki ve teknik takip yapan ekipler, Görükle Mahallesi Biroluk mevkisinde bulunan bir fabrikada uyuşturucu üretildiğini saptadı.

FABRİKA, SERAYA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ

Ekipler, salı günü saat 20.00 sıralarında belirlenen adrese operasyon düzenledi. Drone destekli operasyonda, zehir tacirleri tarafından uyuşturucu serasına dönüştürülen fabrikada yapılan aramada 2 metre boyunda 430 kök Hint keneviri, kapalı alanda uyuşturucu madde imal etmek amacıyla kullanılan fan, nemlendirme, aydınlatma, havalandırma sistemleri, ısı ölçer cihazları, jeneratör gibi materyallerin yanı sıra bir tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli Serhat M. (34) gözaltına alındı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi: Uyuşturucu serasına dönüştürülen fabrikaya baskın

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Donald Trump Halife Hafter Erol Mütercimler Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Metin Özülkü Ferhat Göçer Tuna Kiremitçi
Spor Tamer Tuna Arda Turan Metin Oktay Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Erkek Karar Meriç Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Uyuşturucu serasına dönüştürülen fabrikaya baskın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 08:07:05. #1.15#
title