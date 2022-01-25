Uyuşturucu serasına dönüştürülen evde 2 bin 500 kök kenevir fidesi ele geçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu serasına dönüştürülen evde 2 bin 500 kök kenevir fidesi ele geçti

Uyuşturucu serasına dönüştürülen evde 2 bin 500 kök kenevir fidesi ele geçti
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, floresan lamba ile aydınlatılan ve elektrikli soba ile ısıtılan salonda plastik kasalar içerisine ekili 2 bin 500 kök kenevir fidesi ele geçirildi.

OSMANİYE'de jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, floresan lamba ile aydınlatılan ve elektrikli soba ile ısıtılan salonda plastik kasalar içerisine ekili 2 bin 500 kök kenevir fidesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışma kapmasında Sumbas ve Kadirli ilçelerinde M.K. ve E.O.'ya ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde narkotik jandarma köpeği ile arama yapıldı. Aramalarda floresan lamba ile aydınlatılan ve elektrikli soba ile ısıtılan evin salonunda plastik kasalarda yetiştirilen 2 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden M.K. tutuklandı, E.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kasalarda yetiştirilen kenevir fidanlarına ise imha edilmek üzere el konuldu.


Uyuşturucu serasına dönüştürülen evde 2 bin 500 kök kenevir fidesi ele geçti

Uyuşturucu serasına dönüştürülen evde 2 bin 500 kök kenevir fidesi ele geçti

Uyuşturucu serasına dönüştürülen evde 2 bin 500 kök kenevir fidesi ele geçti

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Kenevir, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title