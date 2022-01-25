Uyuşturucu serasına dönüştürülen evde 2 bin 500 kök kenevir fidesi ele geçti

OSMANİYE'de jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, floresan lamba ile aydınlatılan ve elektrikli soba ile ısıtılan salonda plastik kasalar içerisine ekili 2 bin 500 kök kenevir fidesi ele geçirildi.

OSMANİYE'de jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, floresan lamba ile aydınlatılan ve elektrikli soba ile ısıtılan salonda plastik kasalar içerisine ekili 2 bin 500 kök kenevir fidesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışma kapmasında Sumbas ve Kadirli ilçelerinde M.K. ve E.O.'ya ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde narkotik jandarma köpeği ile arama yapıldı. Aramalarda floresan lamba ile aydınlatılan ve elektrikli soba ile ısıtılan evin salonunda plastik kasalarda yetiştirilen 2 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden M.K. tutuklandı, E.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kasalarda yetiştirilen kenevir fidanlarına ise imha edilmek üzere el konuldu.