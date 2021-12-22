Son dakika haberi... Uyuşturucu serasına çevrilen lüks villaya jandarma baskını: 2 gözaltı

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Uyuşturucu serasına çevrilen lüks villaya jandarma baskını: 2 gözaltı

Kiraladıkları araziye laboratuvar kurmuşlar

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çok sayıda suç kaydı bulunan 2 kişinin uyuşturucu satışı yaptığını belirleyen Jandarma ekipleri, şahısların yaşadığı villada ve kiraladığı arazide skunk yetiştirmek için oluşturulmuş 2 adet laboratuvar buldu. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 40 gram metamfetamin, bin 50 gram kubar esrar, 35 kök kenevir bitkisi, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 40 adet fişek ele geçirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çolaklı ve Çavuşköyü mahallelerinde 2 ayrı skunk laboratuvarı ele geçirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda suç kaydı bulunan S.Z.U. ve V. Ü. isimli şahısların uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaşan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, S.Z.U.'nun Çolaklı'da ikamet ettiği villanın alt katında ve Çavuşköyü Mahallesinde kiraladığı arazide kurduğu 2 adet skunk laboratuvarını buldu.

Skunk Laboratuvarlarında ve şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda 40 gram metamfetamin, bin 50 gram kubar esrar, 35 kök kenevir bitkisi, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 40 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak, yasa dışı ekim ve 6136 SKM suçlarından gözaltına alınan S. Z. U. ve V. Ü. isimli şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.