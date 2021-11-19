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Uyuşturucu sattıkları otomobilde yakalandılar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Uyuşturucu sattıkları otomobilde yakalandılar

KAYSERİ'de polis ekipleri, 4 kişiyi uyuşturucu sattıkları otomobilin içinde yakaladı.

KAYSERİ'de polis ekipleri, 4 kişiyi uyuşturucu sattıkları otomobilin içinde yakaladı. Araçta 46 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü polisleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yaptığı çalışmada, 4 kişiyi uyuşturucu sattıkları otomobilin içinde yakaladı. Şüphelilerin üstlerinde ve araçta yapılan aramalarda 46 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


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