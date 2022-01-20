Uyuşturucu sattıkları öne sürülen 13 kişiye 15'er yıl hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da, uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 13 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen tutuklu A.A, Ö.A. ve U.Y. ile tutuksuz Y.V.A, Y.Ş, V.S, S.B, M.D, M.B, İ.S, H.C.T, H.D. ve B.D. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sanıklar için "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, polis tarafından merkez Yüreğir ilçesindeki üç ikamete düzenlenen operasyonda, sanıkların parmak izleri tespit edilen poşetler içerisinde satışa hazır uyuşturucuyla yakalandıkları, ekiplerin uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para da ele geçirdiği belirtildi.

Sanıkların fikir ve eylem birliğiyle "kişisel kullanımı aşacak miktarda" uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için birbirleriyle şifreli konuştukları belirtilen iddianamede, 13 kişinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Sanıklar, iddianamedeki ifadelerinde aleyhlerindeki suçlamaları kabul etmedi.