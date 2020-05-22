Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 8 kişiden 2'si tutuklandı İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasanpaşa Mahallesi Uzunçayır Caddesi üzerindeki bir iş yerinde uyuşturucu satan çok sayıda kişinin buluştuğu ve aralarında silahlı kavga yaşandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler, uyuşturucu başta olma üzere çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan 8 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde, evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 398 gram esrar, 3 tabanca, 1 şarjör, 3 tüfek, 180 mermi, 1 öğütücü, 1 hassas terazi, 5 bin 228 lira, 800 avro ve 1262 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 6'sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA