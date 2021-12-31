Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla anne ve kızı yakalandı - Haberler
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Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla anne ve kızı yakalandı

Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla anne ve kızı yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de anne ve kızı uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

KAYSERİ'de anne ve kızı uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 30 gram metamfetamin, 845 gram bonzai ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlendiği operasyonda anne F.S ve kızı Ş.S., Kocasinan ilçesindeki evlerinde yakalandı. Evde yapılan aramada çanta içerisine gizlenmiş 30 gram metamfetamin, 845 gram bonzai ve pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan anne ve kızı ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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