Uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
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Uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

16.12.2019 19:50 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:51
Uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satan "torbacı" olarak nitelendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezinde belirlenen adreslere yapılan baskında H.E. (22), D.Ç. (28) ve A.A.(25) gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
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