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Uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişi tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu sattığı tespit edilen ve evinde uyuşturucu ele geçirilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da uyuşturucu sattığı tespit edilen ve evinde uyuşturucu ele geçirilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'ndeki ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen E.G. ile ilgili olarak yaptıkları takip ve çalışmada şüpheli şahıs ile fiziki teması görülen 1 kişiden 2 paket halinde 0,61 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.G.'nin ikametinde yapılan aramada, 1,66 gram metamfetamin maddesi, 35,58 gram esrar maddesi, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet pompalı tüfek ve 13 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.G. çıkarıldığı mahkemeye tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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