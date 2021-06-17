Uyuşturucu sattığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uyuşturucu sattığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı

Uyuşturucu sattığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışmalar düzenlendi. Bu kapsamda Şirintepe mahallesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisini edinen ekipler yaptıkları çalışmalarda 2 kişiyi yakaladı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan emir ile yapılan aramalarda; 33,36 gram bonzai ele geçirildi.

Şüpheli olarak yakalanan 2 şahıs, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında yapılan işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 1'i ifadesini verdikten sonra serbest bırakılırken, diğer şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Uyuşturucu sattığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

26 yaşındaki polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti
26 yaşındaki polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Hülya Avşar Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Diego Ali Koç Şenol Güneş Okay Yokuşlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uyuşturucu sattığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 17:12:11. #1.14#

title