Uyuşturucu sattığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu sattığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin takibine takılan uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin takibine takılan uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit NSM (Narkotik Suçlar ile Mücadele) Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan T.K isimli şahsın üst aramasında, daralı ağırlığı 1.69 gram gelen Esrar maddesi ele geçirildi.

Genişletilen soruşturma kapsamında T.K ikametinde Edremit Cumhuriyet Savcısı'nın şahsın ikametinde verdiği arama kararına istinaden yapılan aramada; dara ağırlığı 1.72 gram gelen bonzai, 6 adet 300 mg gerica ibareli sentetik ecza hapı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 18 adet 9mm çapında fişek, 4 adet 7.65 mm çapında fişek, 1 adet elektronik hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi. Yapılan polis sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı
Uyuşturucu sattığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Şevval Sam Murat Dalkılıç Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturucu sattığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 16:47:01. #1.14#
title