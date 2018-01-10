Uyuşturucu Sattığı İddia Edilen Kişi Tutuklandı
Samsun'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Samsun'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucunda uyuşturucu satışı yaptığından şüphelenilen G.Ç'yi (23), düzenlediği operasyonla Atakum ilçesinde yakaladı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 49 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.