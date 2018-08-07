Uyuşturucu Sattığı İddia Edilen 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen ve yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Canik bölgesinde 1 şüpheli üzerinde takip başlatan ekipler, Y.E.A. isimli şüpheliyi 4 kişiyle birlikte ormanlık alanda uyuşturucu madde kullanırken yakaladı. Şüphelilere o sırada müdahale eden ekipler şahıslara suçüstü yaptı. Y.E.A.'nın üzerinde yapılan aramalarda, 2,86 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, çevrede yapılan aramalarda ise ağızlarına folyo takılı uyuşturucu madde içiminde kullanılan 4 adet pet aparat ve şeffaf poşet içerisinde 31,45 gram uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin ardından genişletilen operasyonda, ele geçirilen uyuşturucu madde ile bağlantısı olduğu tespit edilen D.D. isimli şüpheli de bölgedeki bir metruk binada üzerinde bonzai maddeyle yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN